İki sanatçının 5 yıllık havuz problemi yine çözülemedi

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Dünyaca ünlü müzisyenlerin beş yıldır anlaşmazlık yaşadığı havuz probleminde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Robbie Williams, İngiltere'nin başkenti Londra'daki 17 milyon sterlinlik malikanesine 5 yıldır kapalı havuz yaptırmak istiyordu. Ancak komşusu ünlü gitarist Jimmy Page çalışmalar sırasında kendi tarihi evinin zarar göreceğini belirterek çalışmaları durdurdu. Gelinen son noktada ise Robbie Williams'ın çalışmalardaki titreşimleri kayıt etmesi için 50 bin sterlinlik ses sistemi kurmasına karar verildi. DIŞ HABERLER