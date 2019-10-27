Meclis toplanamadı

BUGÜN NELER OLDU

Gündemınde hükümet karşıtı protestolar olan Irak meclisinde, yeterli katılıma ulaşılamaması üzerine oturum yapılamadı. Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 329 sandalyeli mecliste milletvekillerinin büyük bölümü oturum için hazır bulunmadı. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için protestoların görüşülmesi planlanan oturum gerçekleştirilemedi. Iraklı milletvekillerinin çoğunun protestolara karşı başkenti terk ettiği ifade ediliyor. Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle iki gündür süren hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 63'e yükseldi. 2 bin 592 kişi de yaralandı.