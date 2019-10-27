Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > NASA, Ay’da su arayacak

, Ay’da su arayacak

Giriş Tarihi: 27.10.2019
NASA, Ay’da su arayacak
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2022 yılında su aramak üzere Ay'ın güney kutbuna robot göndereceği bildirildi. Açıklamada, Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında 2024'te ilk kadın ve erkeğin bu kutba gönderileceği ve bu nedenle bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin önemli olacağına işaret edildi. NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NASA, Ay’da su arayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN