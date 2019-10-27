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’lılar, içinde bebek bulunan araca saldırdı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
PKK’lılar, içinde bebek bulunan araca saldırdı
Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere saldırdı. Hainlerin, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması da görüntülere yansıdı. Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı. Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler" dedi.
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PKK’lılar, içinde bebek bulunan araca saldırdı
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