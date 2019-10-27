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Rus takviye zırhlı araçlar 'ye ulaştı

Rusya , Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği güvenli bölgede devriye görevi yapmak üzere onlarca takviye zırhlı aracın 'ye ulaştığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 15:45
Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye görevi için gönderilen onlarca zırhlı aracın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Araçların, terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edecek Rus askeri polisine ulaştırılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, daha önce yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığını bildirmişti.

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Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı
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