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Scooter kazalarına yasak paketiyle önlem

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Scooter kazalarına yasak paketiyle önlem
Fransa'da son zamanlarda yaşanan ölümlü kazaların ardından elektrikli scooter'lar için yeni kurallar getirildi. Dünden itibaren geçerli olmaya başlayan yeni kurallar çerçevesinde 12 yaşından küçüklerin elektrikli scooter'lara binmesi yasaklandı. Ayrıca kaldırımda kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak da yasaklar arasında yer aldı. Bunların yanı sıra hız sınırları düşürülürken, scooterların her yolda kullanılmamasına karar verildi ve bazı yollarda da kask tatmak zorunlu hale getirildi. Yasakları ihlal edenler 135 euro ile bin 500 euro arasında para cezalarına çarptırılacak. DIŞ HABERLER
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Scooter kazalarına yasak paketiyle önlem
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