Son Dakika: Uçakta mide bulandıran olay! Fark edince ifşa oldular!

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaygın kullanılan havayolu şirketinden biri olan Southwest Airlines'ta çalışan hostesin ortaya çıkardığı son dakika olayı ülkeyi ayağa kaldırdı. Uçağın kaptan pilotunun kendisini kokpite çağırdığını ancak bunun kurallara aykırı olduğu için ilk başta garip karşıladığını belirten hostesin dikkatini ise başka bir durum çekmişti. Kenarda gördüğü tabletin ekranında tuvaletten çekilen görüntüleri ve kaptanı da gören hostes kadın gördükleri karşısında şoka uğradı. Bu durumdan sonra ise olay mahkemeye taşındı.

İşte son dakika haberinin detayları...