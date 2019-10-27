Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın "Büyük bir şey oldu" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Trump'ın "Büyük bir şey oldu" paylaşımı ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı 'tan dikkat çeken paylaşım! Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda büyük merak uyandırdı ve adeta ortalığı karıştırdı. Trump'ın bu açıklamasına yönelik yapılan yorumlarda lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 09:36
Trump'ın Büyük bir şey oldu paylaşımı ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

TRUMP'IN "BÜYÜK BİR ŞEY OLDU" PAYLAŞIMINA İRAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

BAĞDADİ'YE YÖNELİK "ÇOK GİZLİ" OPERASYON

Ayrıca Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

Rusya ABD'yi böyle yakaladı... Petrol Havzalarını YPG/PKK ile koruyacaklarmış...

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın "Büyük bir şey oldu" paylaşımı ortalığı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN