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Hazine Bakanı: ’a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

Hazine Bakanı Steven , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Mnuchin, “’a yönelik yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız” dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.10.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 18:52
ABD Hazine Bakanı: İran’a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

Mnuchin, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, İran'a yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mnuchin, "Yaptırımlar için azami baskı kampanyası yürüttük. Çalıştılar, çalışıyorlar, parayı kesiyorlar" dedi ve Netanyahu'ya, "Ekibinizle birlikte çok verimli bir çalışma yemeğinden geldim. Bize takip edeceğimiz bir sürü özel fikir verdiler" dedi.

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ABD Hazine Bakanı: İran’a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız
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