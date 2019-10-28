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'de 6,6 büyüklüğünde

'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halk güvenlik için sokaklara çıktı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından uyarısı yapılmadı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.10.2019 06:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 06:15
Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halkın güvenlik için sokaklara çıktığı belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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