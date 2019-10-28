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Netahyahu’nun tehdit ettiği kayıtlar sızdırıldı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Netahyahu’nun tehdit ettiği kayıtlar sızdırıldı
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes'i 2014'te tehdit ettiği ses kayıtlarını yayımladı. Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow tarafından kaydedildiği ifade edilen kayıtlarda, Başbakanın Mozes'ten kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapmasını istediği duyuluyor. Mozes'i tehdit eden Netanyahu, "Beni devirirsen ben de elimdeki tüm imkanlarla senin peşinden gelirim. Bu benim hayattaki misyonum olur" ifadelerini kullanıyor.
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Netahyahu’nun tehdit ettiği kayıtlar sızdırıldı
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