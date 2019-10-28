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, 18 ay sonra ülkesinde

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Rus ajan, 18 ay sonra ülkesinde
ABD'de Rus ajanı olduğunu itiraf ettikten sonra 18 ay hapis yatan ve serbest bırakılan Maria Butina, Rusya'ya döndü. Başkent Moskova'daki havalimanında babası ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından çiçekle karşılanan Butina, kısa bir açıklama yaparak "Rusya asla teslim olmaz" dedi. Butina, aralıkta Rus yetkililerle işbirliği yaparak ABD Başkanı Trump'ın da üyesi olduğu Ulusal Silah Birliği dışında, ülkedeki muhafazakâr ve Cumhuriyetçi lobi gruplarına sızdığını kabul etti. ABD Eyalet Mahkemesi, 2018 temmuzda gözaltına alınan 30 yaşındaki Rus ajan Maria Butina'yı 18 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
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Rus ajan, 18 ay sonra ülkesinde
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