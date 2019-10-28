Sadr grubu muhalefete geçti

BUGÜN NELER OLDU

IrakBaşbakanı Adil Abdulmehdi'nin, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla başlatılan hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne güvenliği sağlama talimatı verirken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini duyurdu. Sairin Koalisyonu, göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını açıkladı. Mukteda es-Sadr, ise yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin hükümeti istifaya zorlamasını istedi. Sairun Koalisyonu, 329 milletvekili bulunan Irak Meclisinde 54 sandalye ile en büyük grubu oluşturuyor.