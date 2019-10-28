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Uçaktaki mide bulandıran olayda gelişmesi! Hostes öyle şeyler söyledi ki duyanlar şaşkına döndü!

'nden gelen haberi mide bulandırdı. Havacılık tarihinde meydana gelen olaylardan biri olan ve ülkenin yaygın kullanılan havayolu şirketi 'ta çalışan bir hostesin pilotun yanında tablet bulması ve bu tabletten uçağın tuvaletine gizli kamera yerleştirdiğini iddia ettiği pilotu şikayet etmesi üzerine yetkililer harekete geçti. gündemini meşgul eden olay 2017 yılında yaşansa da durumun mahkemeye taşınmasının ardından bugün her şey ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 08:16
Uçaktaki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi! Hostes öyle şeyler söyledi ki duyanlar şaşkına döndü!

'nin yaygın kullanılan havayolu şirketinden biri olan 'ta çalışan hostesin ortaya çıkardığı olayı ülkeyi ayağa kaldırdı. Uçağın kaptan pilotunun kendisini kokpite çağırdığını ancak bunun kurallara aykırı olduğu için ilk başta garip karşıladığını belirten hostesin dikkatini ise başka bir durum çekmişti. Kenarda gördüğü tabletin ekranında tuvaletten çekilen görüntüleri ve kaptanı da gören hostes kadın gördükleri karşısında şoka uğradı. Bu durumdan sonra ise olay mahkemeye taşındı.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Uçaktaki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi! Hostes öyle şeyler söyledi ki duyanlar şaşkına döndü!
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