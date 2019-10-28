Trump: Bağdadi öldü

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de cumartesi gecesi düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini Beyaz Saray'da basın toplantısıyla duyurdu. Trump, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Kaçarak ve ağlayarak öldü" ifadesini kullandı.Bağdadi'nin son üç haftadır radarlarında olduğunu söyleyen Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.Trump, "Türkiye ile bunu konuştuk. Nereye gittiğimizi biliyorlardı. (Onlara ait) Hava sahasında da uçtuk. Onlar (Türkiye) harikaydı, hiç sorun olmadı" ifadelerini kullandı.Operasyon esnasında hiçbir ABD personelinin ölmediğini aktaran Trump, şöyle konuştu: "Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı, kendini ve 3 çocuğunu öldürdü. Orada yaklaşık 2 saat kaldık. Misyon tamamlandıktan sonra, baskında çok hassas bilgiler ve materyal ele geçirdik."Operasyona katılan askerlerin Bağdadi'yi görsel olarak teşhis ettiğini söyleyen Trump, "Orada, anında yapılan DNA testine göre, yaklaşık 15 dakika sonra cesedin Bağdadi'ye ait olduğu teyit edilmişti" dedi.Trump, Bağdadi'nin vücut parçalarının askerlerce geri getirildiğini söyledi. Bağdadi'nin iki eşinin üzerinde de intihar yeleği olduğunu belirten Trump, ancak patlatılamadığını ifade etti. Trump, iki kadının Bağdadi'nin üzerindeki yeleğin patlatılması sonucu öldüğünü kaydetti.Geçen ay da Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'i öldürdüklerini duyurduklarını anımsatan Trump, "Masum insanlara zulmeden ve öldüren teröristler asla rahat uyumamalı" diye konuştu.Bu operasyonun diğer ülkelerin onayı ve yardımı ile yapılabildiğinin altını çizen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Bir köpek gibi, bir korkak gibi öldü. Dünya şimdi daha güvenli bir yer."Trump, 8 helikopterle operasyonu düzenlediklerini, uçuş süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakika olduğunu anlatarak, gelişmeleri Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan izlediklerini belirtti.Rusya, Türkiye ve Suriye'nin kontrolündeki alanlardan alçak uçuş yaptıklarını kaydeden Trump, çok gizli operasyonun en tehlikeli bölümünün bu 70 dakikalık uçuş ve dönüş olduğunu, az sayıda da olsa helikopterlere sahadaki yerel unsurlardan ateş edildiğini aktardı. Trump, "Uçuş çok tehlikeli bir intikaldi, orada ateşle de karşılaşabilirdik. Büyük oranda Rusya kontrolündeki hava sahasında uçtuk, bize yardım ettiler" dedi.Trump, sızıntılardan çekindiği için operasyonla ilgili Kongre'deki muhataplarına önceden haber vermediklerini vurguladı.Trump, çıkışı ABD güçleri tarafından kapatılmış bir tünelde sıkıştırılan Bağdadi'nin üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği ateşleyerek kendisini öldürdüğünü belirterek, "Bir köpek, bir korkak gibi öldü" dedi.ABDBaşkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye pek çok saldırı yapıldığına işaret etti. Trump, "Güvenli bölge diyoruz ama orası güvenli olmaktan başka bir şey. Buradan (gelen saldırılarla) Türkiye çok can kaybetti. Türkiye bu güvenli bölgeden (gelen saldırılarla) binlerce insanını kaybetti. Türkiye uzun zamandır bu güvenli bölgenin kurulmasını istiyordu ve onlara yardım edebildiğim için memnunum. Ancak askerlerimizin orada olmasını istemiyorum artık" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Bağdadi operasyonuyla ilgili Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:"DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığı huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."Telefonla bağlandığı AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında da partililere seslenen Erdoğan, operasyon için "Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticiler alınacaktır" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.Milli Savunma Bakanlığı da operasyon öncesi ve sırasında müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldığını bildirdi. ANKARA