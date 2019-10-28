Ünlü rapçiye sıradışı hediye

BUGÜN NELER OLDU

Kanadalırapçi Drake (33) Los Angelas'ta doğum günü partisi verdi. Doğum gününe damga vuran hediye ise NBA'de şampiyon olan Kanada takımı Toronto Raptors'ın özel koleksiyon yüzüğü oldu. Drake'e hediye edilen 640 minik elmas ve 17 yakutla bezeli 14 karatlık yüzük, partiye katılan eski sevgilisi Rihanna ve şu aralar yakınlaştığı Kylie Jenner'dan daha fazla konuşuldu. NBA'de 1947'den beri sürdürülen gelenek uyarınca verilen yüzüklerin bu yılki versiyonunda 640'ı aşkın elmas bulunuyor. Ortasında takımın logosu olan altın yüzükte, onlarca safir ve yakut da var.