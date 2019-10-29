En büyük istihbarat Türkiye’den

BUGÜN NELER OLDU

Beyaz Saray, İdlib'de öldürülen DEAŞ kurucusu ve lideri Bağdadi'nin kimliğinin yüz tanıma teknolojisi ve hızlı DNA analizinin sonucunda kısa sürede tespit edildiğini duyurdu. Reuters haber ajansı ise operasyonun Bağdadi'nin sağ kolunun yakalanması sonrasında şekillendiğini aktardı. Haberde Türkiye'nin Şubat 2018'de Irak'a teslim ettiği İsmail el Ethavi'nin Bağdadi hakkında çok önemli bilgiler verdiği kaydedildi. Anadolu Ajansı ise operasyonun tanıklarına ulaştı. Operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, "İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı" dedi. Bir diğer tanık Ahmed Muhammed de "Bölgeye geldik. Evler yerle bir olmuş" dedi.Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan El-Muhacir'in Cerablus'ta öldürüldüğünü açıkladı.