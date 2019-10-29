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Son Dakika: 'ta kanlı gece: En az 13 ölü, 865 yaralı

'tan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Günlerdir devam protestolarda Irak'ın kentinde vilayet binası önünde güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı. Kerbela'da dün gece en az 13 kişi yaşamını yitirdi yüzlerce kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:04
Son Dakika: Irak'ta kanlı gece: En az 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı.

- 1 HAFTA SÜREN GÖSTERİLERDE 157 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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Son Dakika: Irak'ta kanlı gece: En az 13 ölü, 865 yaralı
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