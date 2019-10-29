Son Dakika: Irak'ta kanlı gece: En az 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı.

- 1 HAFTA SÜREN GÖSTERİLERDE 157 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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