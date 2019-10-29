Lübnan Başbakanı Saad El-Hariri'den flaş karar!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 17 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere karşı "istifa" edebileceği belirtilmişti..

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

İSTİFA ETMESİ BEKLENİYORDU

Hariri'nin gösteriler karşısında istifa edebileceğini aktaran kaynaklar, Hariri'nin yerel saatle 16.00'da halka hitap etmesinin planlandığını aktarmıştı. Hariri, yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.