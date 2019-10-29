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Başbakanı Saad El-'den flaş karar!

Başbakanı Saad el-, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hariri'nin istifa etmesi beklenen bir gelişmeydi. Hükümet karşıtı gösteriler de devam ediyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.10.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 17:23
Lübnan Başbakanı Saad El-Hariri'den flaş karar!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 17 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere karşı "istifa" edebileceği belirtilmişti..

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

İSTİFA ETMESİ BEKLENİYORDU

Hariri'nin gösteriler karşısında istifa edebileceğini aktaran kaynaklar, Hariri'nin yerel saatle 16.00'da halka hitap etmesinin planlandığını aktarmıştı. Hariri, yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

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Lübnan Başbakanı Saad El-Hariri'den flaş karar!
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