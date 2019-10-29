PKK yandaşları yine saldırdı

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Avrupa'da her türlü propaganda ve eylemi yürüten terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Londra'da polis koruması altında eylem yapan terör yandaşlarının saldırılarına Londra polisi de sessiz kaldı. Büyükelçilik koruma tahsis ederken Avrupalı yetkililer saldırı sonrası telefon bile etmedi. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği toplantısı için İngiltere'ye giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ekibiyle birlikte Londra'daki toplantının ardından şehirde gezdiği sırada terör örgütü yandaşlarının eylemiyle karşılaştı. Ellerinde bayrak ve flamalarla sloganlar atan grubun, Türkiye aleyhine attıkları sloganlara tepki gösteren Döğücü, sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı. SABAH'a konuşan Şeyma Döğücü, resmi bir toplantı için Avrupa'ya gittiğini belirterek şunları söyledi: "Toplantı sonrasında şehirde geziyorduk. Terör örgütü yandaşları Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine hakaret ve yalan içeren sloganlar atarak eylem yapıyordu. Etrafta sadece 2 polis vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Ben de 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar."Ekibinin çabalarıyla bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Şeyma Döğücü, "Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar. Barış Pınarı Harekâtı terör örgütü yandaşlarının moralini öyle bozmuş ki, dünyanın her yerinde deliye dönmüş gibi saldırıyorlar. Saldırı olduktan sonra Büyükelçiliğimiz bizi arayarak koruma tahsis etti. Davetli olduğumuz halde Avrupa'dan herhangi bir kimse aramadı" dedi. PKK yandaşları sadece Londra'da değil, Norveç'ten Belçika'ya, İsveç'ten Yunanistan'a kadar polis gözetiminde Türklere saldırıyor. Avrup basını ise saldırılara karşı üç maymunu oynuyor.