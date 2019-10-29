Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Senegal polisi 6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi

polisi 6 milyon dolar değerinde ele geçirdi

Son zamanlarda operasyonlarında büyük başarılara imza atan polisi düzenlenen operasyonda 6 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ele geçirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019 06:36 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 06:40
Senegal polisi 6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi

Polis ekipleri, alınan bilgi üzerine başkent Dakar'daki yurt dışından gönderilen araçların bekletildiği büyük limandaki parka, operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda, bir aracın iç kısmına yerleştirilmiş 43 paket kokain tespit etti. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Polis, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aynı limanda 48 saat önce de güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonda büyük miktarda hint keneviri ele geçirmişti. Temmuz ayında da Dakar limanında bir gemiye düzenlenen operasyonda bin 36 kilo Hint keneviri ele geçirilmiş, olayla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 Alman ve 2 İtalyan gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal polisi 6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN