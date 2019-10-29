Soylu: Avrupa’yı uyarıyorum

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'yi koruyup kollayan Avrupa ülkelerine sert tepki gösterdi. Avrupa'da şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yapıldığını hatırlatan Soylu, "YPG ve PKK'yı biz temizliyoruz. Onlara bıraksak güneyimizde terör devleti kuracaklar. Avrupa'yı uyarıyorum; PKK terör örgütünün mensupları, orada vatandaşlarımıza şiddet uyguluyorlar, siz de seyirci kalıyorsunuz. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, temel insan hakları hak ve hürriyetlerinden bahsedenler maalesef kendi planları tutmayınca köpeklerini, oradaki vatandaşlarımıza saldırtıyorlar. Bu kadar açık ve nettir, köpektir onlar. Bunun sorumluluğu 'batı medeniyeti' denilen Avrupa'daki ülkelerin yönetimleridir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde Orta Doğu'da inisiyatif almıştır. Küresel güçlerle doğru bir iletişim kurmuştur. Kararlı bir duruş ortaya koymuştur ve insanlık adına bir sonuç üretmiştir. İnşallah bunun devamında bizleri güzel günler beklemektedir" dedi.