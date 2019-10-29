Bağdadi'nin ölümünün ardından son dakika haberi! Trump yerine geçecek kişinin öldüğünü söyledi

Trump, "Bağdadi'nin yerine gelecek bir numaralı adayın Amerikan askerleri tarafından yok edildiğini az önce doğrulattım. Büyük ihtimalle o konuma gelecekti. Ve şimdi o öldü" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU



DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.



Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.





