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Bağdadi'nin ölümünün ardından son dakika haberi! Trump yerine geçecek kişinin öldüğünü söyledi

Trump'tan son dakika açıklaması! Geçtiğimiz günlerde 'ın sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi saklandığı tünelde güçleri tarafından sıkıştırılmış ve intihar yeleğini patlatarak etrafındaki teröristler ile birlikte ölmüştü. ABD Başkanı , DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'ye yönelik operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 17:18
Bağdadi'nin ölümünün ardından son dakika haberi! Trump yerine geçecek kişinin öldüğünü söyledi

Trump, "Bağdadi'nin yerine gelecek bir numaralı adayın Amerikan askerleri tarafından yok edildiğini az önce doğrulattım. Büyük ihtimalle o konuma gelecekti. Ve şimdi o öldü" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.



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Bağdadi'nin ölümünün ardından son dakika haberi! Trump yerine geçecek kişinin öldüğünü söyledi
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