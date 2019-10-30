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67 yaşındaki Çinli kız bebek doğurdu

Giriş Tarihi: 30.10.2019
67 yaşındaki Çinli kız bebek doğurdu
Çin'de normal yolla hamile kalan 67 yaşındaki bir kadın doğum yaptı. Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen kadının ve kızının sağlığının iyi olduğu açıklandı. Bebeğe "cennetten gönderilen hediye" anlamı taşıyan Tianci ismi verildi. Tian'ın, dünyada normal yolla hamile kalarak doğum yapan en yaşlı kadın olabileceği ifade ediliyor. Geçen ay, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde, tüp bebek tedavisi gördükten sonra hamile kalan 73 yaşındaki bir kadın, ikiz bebek dünyaya getirmişti. Tian ile 68 yaşındaki eşi Huang'ın en büyük torunlarının ise 18 yaşına girdiği açıklandı.
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67 yaşındaki Çinli kız bebek doğurdu
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