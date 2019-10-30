Çirkin tasarıya Türkiye’den tepki

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir" dedi.Dışişleri Bakanlığı da "Kararı reddediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Barış Pınarı Harekâtı gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz. ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen (Ermeni iddialarına ilişkin) kararı reddediyoruz. Tasarı müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi 17 Ekim mutabakatına da aykırıdır. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesini kınıyoruz."