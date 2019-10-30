Dünyanın dört bir yanında 29 Ekim coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Hollanda, Vatikan, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Avustralya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan, Norve, Avustralya ve daha birçok ülkede coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek, tarihte yeni bir sayfa açtığı dile getirildi.Büyükelçilik rezidansında resepsiyon veren Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "Türkiye olarak 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarını hedef almaktadır. Şunu açıkça söylemek istiyorum, bizim problemimiz YPG denilen terör örgütü iledir. Bu grup, Batı'nın da terör örgütü saydığı PKK'nın Suriye'deki uzantısıdır. Bu bir etnik mesele değildir, tamamen terörle mücadeleye yönelik bir hamledir" dedi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı. Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlenen törende ise öğrenciler asker selamı verdi.NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi. NATO'ya kuruluşunun ardından 1952'de üye olan Türkiye, 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.Cenevre'deki Türk misyonları tarafından düzenlenen kabul törenine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı. Lavrov yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Rusya stratejik ortaklar. Suriye, Karadeniz ve Avrupa'da işbirliği yapıyoruz" dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telgrafı gönderdi. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Abbas, telgrafta ayrıca Filistin halkıyla sergilediği dayanışma için dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde de Sultan Kabus bin Said'in, Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.