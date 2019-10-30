Filipinler’de deprem: 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Pasifik'te depremlerin sık yaşandığı Ateş Çemberi bölgesinde bulunan Filipinler'de yine şiddetli bir deprem yaşandı. Ülkenin güneyinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile sabah 09.04'te yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda evde büyük hasarın oluştuğu sarsıntı halk arasında büyük bir korkuya da neden oldu. Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi. Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.