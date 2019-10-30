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Gakharia, yarın 'ye gelecek

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DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 21:48
Gürcistan Başbakanı Gakharia, yarın Türkiye'ye gelecek

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İLK RESMİ ZİYARET
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Gürcistan Başbakanı Gakharia, yarın Türkiye'ye gelecek
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