İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir kadını vurarak ağır yaraladı. Görgü tanıkları, El Halil kentinde Filistinli bir kadın İsrail güçlerince vurularak yaralandığını belirtti.

İsrail güçlerinin olayın ardından bölgeye gelen Filistinli sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahale etmesine izin vermediği kaydedildi.

Yaralı kadının daha sonra İsrail'e ait bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Filistinli bir kadın sınır polisi tarafından vuruldu." ifadesine yer verildi.

Filistinli kadının durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı vurgulandı.