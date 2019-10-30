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Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:45

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da düzenlenen 'Gaay Gauhri' festivalinde Hintli erkekler, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler.
Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen festivalde Hintli erkekler, yol üzerine yüzükoyun yatarak kendilerini ineklere ezdirdi. Çeşitli boya ve çiçeklerle süslenmiş onlarca inek, yerde yatan erkeklerin üzerinden geçti. Kendilerini ineklere ezdiren kişilerin bazılarının kemikleri kırıldığı ya da hafif yaralandıkları belirtildi. İnanışa göre, festivalde yaralanan kişileri yaraları iyileştikçe, şanslarının artacağı düşünülüyor.

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