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! Eski eşini aracıyla ezdikten sonra baltayla parçaladı! Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansıdı…

’nın Limburg şehrinde yaşanan olayı adeta kan dondurdu. 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın yürüyüşe çıktığı sırada ayrılığı kabullenemeyen eski kocası tarafından önce araçla ezildi daha sonra da baltayla parçalanarak öldürüldü. Dehşet anları anbean kameralara yansırken, bazı kişilerin çektiği videolar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının son dakika olayı olarak paylaştığı dehşet anları tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:53
SON DAKİKA! Eski eşini aracıyla ezdikten sonra baltayla parçaladı! Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansıdı…

'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehrinde yaşanan olay adeta kan dondurdu. 31 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın eski kocası tarafından canice katletildi. Eski eşini aracıyla ezen cani adam, kadını yaklaşık 30 metre boyunca sürükledi. Arından aracından inerek bagajından bir balta çıkan adam, kadının vücudunu parçalara ayırdı. Kan donduran haberi kameralara anbean yansıdı…

ESKİ KARISINI ARABAYLA EZDİ! SONRA BALTAYLA PARÇALARA AYIRDI!

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehirinde 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın, yürüyüşe çıktığı sırada ayrıldığı kocası tarafından vahşice katledildi.

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SON DAKİKA! Eski eşini aracıyla ezdikten sonra baltayla parçaladı! Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansıdı…
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