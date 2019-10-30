SON DAKİKA! Eski eşini aracıyla ezdikten sonra baltayla parçaladı! Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansıdı…

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehrinde yaşanan olay adeta kan dondurdu. 31 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın eski kocası tarafından canice katletildi. Eski eşini aracıyla ezen cani adam, kadını yaklaşık 30 metre boyunca sürükledi. Arından aracından inerek bagajından bir balta çıkan adam, kadının vücudunu parçalara ayırdı. Kan donduran son dakika haberi kameralara anbean yansıdı…
Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Limburg şehirinde 31 yaşında ismi açıklanmayan kadın, yürüyüşe çıktığı sırada ayrıldığı kocası tarafından vahşice katledildi.