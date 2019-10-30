SON DAKİKA! Üniversiteli genç kız yatağına girdi, bir daha hiç uyanamadı! Ölüm nedeni şok etti...

İngiltere, bir süredir 18 yaşındaki Alisha Bartolini'nin başına gelen olayı konuşuyor. Ülke ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan haber, en çok konuşulanlar arasında dikkat çekiyor. Wigan kentinde doğup büyüyen Alisha Bartolini, üniversite eğitimi almak için Liverpool şehrine gitti. Derslerinde başarılı olabilmek için yoğun çaba sarf eden genç kız, belirli bir zamandan sonra uyku ve beslenme düzenine dikkat etmemeye başladı. Öyle ki, Alisha, hafta sonu da arkadaşlarıyla yoğun vakit geçiriyordu. Yoğun tempo karşısında vücudu da bitkin düşen genç kız, yorgunluğunun sebebinin nezle vb. hastalıklardan kaynaklı olduğunu düşündü.

YATAĞA UZANDI, BİR DAHA UYANAMADI

Cadılar Bayramı eğlencesi için arkadaşlarıyla dışarı çıkan Bartolini, eve geldikten sonra sıcak bir duş aldı. Daha sonra uyumak için yatağına geçen üniversiteli kız, bir daha asla uyanamadı. Alisha'nın ölümüne sebep olan durum ise, ailesi başta olmak üzere tüm herkesi şaşkına çevirdi!

İşte, son dakika haberinden öne çıkan detaylar;