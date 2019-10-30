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! Üniversiteli genç kız yatağına girdi, bir daha hiç uyanamadı! Ölüm nedeni şok etti...

İngiltere'de yaşanan acı olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. 18 yaşındaki Alisha Bartolini, üniversite eğitimi için Liverpool şehrine gitmişti. Genç kız, derslerine yoğun vakit harcarken; belirli bir zamandan uyku ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemeye başladı. Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla dışarı çıkan Bartolini, eve döndükten sonra sıcak bir duş aldı ve yatağına girdi. Kahreden olay ise tam bu anda yaşandı... Alisha, bir daha asla uyanamadı. Genç kızın ölümüne sebebiyet veren durum ise ailesi başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi! İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 08:15
SON DAKİKA! Üniversiteli genç kız yatağına girdi, bir daha hiç uyanamadı! Ölüm nedeni şok etti...

İngiltere, bir süredir 18 yaşındaki Alisha Bartolini'nin başına gelen olayı konuşuyor. Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haber, en çok konuşulanlar arasında dikkat çekiyor. Wigan kentinde doğup büyüyen Alisha Bartolini, üniversite eğitimi almak için Liverpool şehrine gitti. Derslerinde başarılı olabilmek için yoğun çaba sarf eden genç kız, belirli bir zamandan sonra uyku ve beslenme düzenine dikkat etmemeye başladı. Öyle ki, Alisha, hafta sonu da arkadaşlarıyla yoğun vakit geçiriyordu. Yoğun tempo karşısında vücudu da bitkin düşen genç kız, yorgunluğunun sebebinin nezle vb. hastalıklardan kaynaklı olduğunu düşündü.

YATAĞA UZANDI, BİR DAHA UYANAMADI

Cadılar Bayramı eğlencesi için arkadaşlarıyla dışarı çıkan Bartolini, eve geldikten sonra sıcak bir duş aldı. Daha sonra uyumak için yatağına geçen üniversiteli kız, bir daha asla uyanamadı. Alisha'nın ölümüne sebep olan durum ise, ailesi başta olmak üzere tüm herkesi şaşkına çevirdi!

İşte, son dakika haberinden öne çıkan detaylar;

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SON DAKİKA! Üniversiteli genç kız yatağına girdi, bir daha hiç uyanamadı! Ölüm nedeni şok etti...
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