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Turizmin yoğun işçileri: Husky’ler

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Turizmin yoğun işçileri: Husky’ler
Finlandiya'da 1980'lerden bu yana uygulanan karmobil araçlarının son iki yılda giderek daha popüler olması, ülkenin Lapland bölgesinde husky köpeklerinin sayısının artmasına neden oldu. Son verilere göre, karmobil araçlarını çeken husky köpeklere giderek daha çok ihtiyaç duyulurken, bu hayvanların sayısı 4 binin üzerine çıktı. Ancak Lapland'da gece-gündüz saatlerinin kısa sezonda husky'lerin işini zorlaştırdığı, gündüz saatlerinin uzamasıyla turistlerin karmobil talebinin arttığı ve hayvanların 8 saat ve üzeri araba sürdüğü belirtiliyor. Husky'lerin aralık- şubat döneminde en çok talep gördüğü aylar olduğu, turizm acentalarının turlarına bu karmobili eklemeyi ihmal etmediği ifade ediliyor.
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Turizmin yoğun işçileri: Husky’ler
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