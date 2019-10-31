ABD'nin Müslüman Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD'nin skandal yasa tasarısında çekimser oy verdiğini açıkladı

Temsilciler Meclisi'nde dün oylanarak kabul edilen "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısında çekimser oy verdiğini bir açıklama yayımlayarak duyuran Omar, "Özellikle etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin önem taşıdığına inanıyorum. Ancak, hesap verilebilirlik ve soykırımın tanınması, siyasi bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır. Bu, jeopolitiğin 'itme-çekme' politikası dışında, akademik mutabakata dayalı olarak yapılmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen tarihsel suçların gerçek kabulü, hem 20. yüzyılın en şiddetli soykırımlarını, hem de köle ticareti gibi daha önceki toplu katliamları ve bu ülkede yüz milyonlarca yerli insanın hayatını alan Kızılderili soykırımını da içermelidir. Bu yüzden çekimser oy verdim" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal Ermeni tasarısına Ilhan Omar'dan çekimser oy

ABD Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilen sözde "soykırım" tasarısına karşı çekimser kalan üç isim arasında, Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın temsilci Ilhan Omar da yer aldı.

AKADEMİK BİR MUTABAKATA DAYANMASI GEREKİYOR

Bilhassa etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlallerine yönelik hesap verme zorunluluğunun çok önemli olduğuna inandığının altını çizen Omar, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat soykırıma yönelik hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun, jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir mutabakata dayanması gerekiyor."