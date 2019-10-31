Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Astım spreyleri çevreye zararlı

Astım spreyleri çevreye zararlı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Astım spreyleri çevreye zararlı
İNGİLTERE'DEKİ Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, astım hastalarının kullandığı, içinde sıvı bulunan solunum aletlerinin karbon salımı nedeniyle çevreye zarar verdiğini gösterdi. Milyonlarca insanın kullandığı standart tüplerin hidrofloroalkanes isimli sıvı kimyasal kullandığını ve bunun ciddi oranda bir karbon salımı olduğunu belirten uzmanlar, bu cihazların sadece yüzde 10'unun sıvı kullanmayan en ucuz solunum cihazlarıyla değiştirilmesi halinde bile karbon ayak izinin 10-37 kat daha aza indirilebileceğini söyledi. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Astım spreyleri çevreye zararlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN