Astım spreyleri çevreye zararlı

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Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, astım hastalarının kullandığı, içinde sıvı bulunan solunum aletlerinin karbon salımı nedeniyle çevreye zarar verdiğini gösterdi. Milyonlarca insanın kullandığı standart tüplerin hidrofloroalkanes isimli sıvı kimyasal kullandığını ve bunun ciddi oranda bir karbon salımı olduğunu belirten uzmanlar, bu cihazların sadece yüzde 10'unun sıvı kullanmayan en ucuz solunum cihazlarıyla değiştirilmesi halinde bile karbon ayak izinin 10-37 kat daha aza indirilebileceğini söyledi. DIŞ HABERLER