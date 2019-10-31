İngiltere'de 19. yüzyıla ait iksir şişesi bulundu

ANKARA (AA) - İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde 19. yüzyıla ait olduğu düşünülen büyücülüğü önlemek amacıyla hazırlandığı sanılan iksirin yer aldığı şişe bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Northamptonshire'ın Watford kentindeki bir binada, büyüleri önlemek için hazırlandığı düşünülen iksirin konulduğu ve Victoria dönemine ait olduğu belirtilen şişe ortaya çıkarıldı.

Eskiden bar olarak kullanılan binanın çatı tadilatı sırasında bulunan şişenin içinden olta iğnesi, insan dişi, cam ve sıvı çıktığı vurgulandı.

Adının açıklanmasının istemeyen binanın sahibi, şişeyi kimsenin bulamayacağı şekilde saklamayı düşündüğünü aktardı.

İngiltere'de şimdiye kadar çoğu 17. yüzyıla ait büyücülükle ilgili en az 100 obje gün yüzüne çıkarıldı.