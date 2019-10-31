Kendisine yapılan beyin ameliyatını canlı izledi

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İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Jenna Schardt'in birden bire geçirdiği nöbetlerle ilaçlarla baş edemeyince beyin ameliyatı olması gerekti. Geçirdiği nöbet sırasında beyin kanaması geçirirse eğer kalıcı hasar oluşabileceğinden bir an önce kontrol altına alınması gerekiyordu. Fakat Schardt beyninde kavernom adı verilen, yanlış biçimlendirilmiş kan damarlarının dolaşmasından kaynaklanan bir nöbet geçiriyordu. Bu kavernom ise dil merkezine yakındı. Doktorlar ameliyatta beyninin belli noktalarına baskı uygulayacaktı ama Schardt'in konuşma yetisini kaybetmekten korkuyorlardı. Bu yüzden uyutulmadan ameliyata alınan genç kız, ameliyatı hastanedeki binlerci kişi ile birlikte izledi.