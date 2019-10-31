Kitlesel dönüş olacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı kapsamında oluşturulacak Güvenli Bölge'ye Türkiye'deki Suriyeli mültecilerden kitlesel dönüş olacağını beklediklerini ifade etti. Suriyeli sığınmacılarla yakından ilgilenen Usta, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'deki Suriyeliler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Türk askerinin orada olmasının Suriyeli sığınmacılara güven verdiğini belirten Usta, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında terörden temizlenen yerlere 400 bin Suriyeli döndü. Barış Pınarı Harekatı'nda ise 8-9 günlük sürede 30 bine yakın dönüş oldu" dedi. 32 kilometre derinlikteki Güvenli Bölgeye ilk etapta 1.5 milyon Suriyeli mültecinin gitmesini beklediklerini belirten Usta, "O insanlar ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gösterdiği misafirperverliği unutmayacak" dedi.BARIŞ Pınarı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da günlük yaşam canlanıyor. Evine dönen Semir Ahmet, "YPG'den kurtulduk. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz" dedi.