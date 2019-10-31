Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:48

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Pyongan vilayetinden Doğu Denizi'ne öğle saatlerinde iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 12. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne ateşlemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN