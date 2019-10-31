Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi’ne Türk başkan

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KUZEY Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Türk kökenli Hakim Salih Murat seçildi. Yapılan oylamada 9 üyenin 6'sının oyunu alarak başkanlığa getirilen Salih Murat hali hazırda Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevine devam ediyordu. Seçim sonrası ilk SABAH'a konuşan Murat, yeni görevimi anavatanım Türkiye'ye ve Türk soydaşlarıma armağan ediyorum dedi. Murat "Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmem de bana destek olan üye arkadaşlarıma teşekkür ederim, bu seçim Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ikili ilişkilerinin ne kadar da güçlü olduğunun bir göstergesidir. Yargı alanında ve diğer alanlarda daha başarılı çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.