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Son dakika haberi: 'da gün kahreden haberle başladı! Trende : Onlarca ölü var

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; 'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de yangının patlamanın ardından çıktığını ifade etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.10.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:20
Son dakika haberi: Pakistan'da gün kahreden haberle başladı! Trende yangın: Onlarca ölü var

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yolcu treninde yangın: Onlarca ölü var!

"BİR PATLAMA YAŞANDI"

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

"YOLCULARIN KAMP OCAĞI NEDEN OLDU"

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının kapılar açılmadığı için kaçamadığını bazılarının da patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Pakistan ordusu doktor gönderdi

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

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Son dakika haberi: Pakistan'da gün kahreden haberle başladı! Trende yangın: Onlarca ölü var
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