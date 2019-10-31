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haberi: Kurbanlarına kara büyü yapıyorlar! Ölüm tarikatının kan donduran oyunu

1980 yılında Nijerya’da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ortaya çıkan Black Axe tarikatı şu sıralar Avrupa’da korku salıyor. Örgütün daha önceden uyuşturucu kuryeliği, kadınları kullanma gibi işlerle uğraştığı bilinen bir gerçekti. Kurbanlarına kara büyü yapan Avrupa genelinde büyük endişe yaratıyor. Tarikatın son olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç'te de faaliyette olduğuna dair raporlar bulunuyor. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:28
Son dakika haberi: Kurbanlarına kara büyü yapıyorlar! Ölüm tarikatının kan donduran oyunu

Nijerya'da 1980 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ortaya çıkan Black Axe tarikatı şu sıralar Avrupa'ya korku salmış durumda bulunuyor. Tarikatın son olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç'te de faaliyette olduğuna dair raporlar bulunuyor.

KURBANLARINA CİNAYET İŞLEMELERİ VE SALDIRI YAPMALARI İÇİN TELKİNDE BULUNUYORLAR

İsveç polisi ölüm tarikatının ülkenin Uppsala kentinde yapılanmaya gittiği sinyallerini aldığını bildirdi. Voodoo bebeklerle şantaj yaptığı bildirilen Black Axe'ın kurbanlarına cinayet işlemeleri ve saldırı yapmaları için telkinde bulunduğu bilgisi verildi.

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Son dakika haberi: Kurbanlarına kara büyü yapıyorlar! Ölüm tarikatının kan donduran oyunu
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