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Son dakika haberi: 'da gün kahreden haberle başladı! Trende : Onlarca ölü var

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; 'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de yangının patlamanın ardından çıktığını ifade etti. İşte günün acı ve sıcak son dakika haberine ilişkn tüm ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:03
Son dakika haberi: Pakistan'da gün kahreden haberle başladı! Trende yangın: Onlarca ölü var

'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: Pakistan'da gün kahreden haberle başladı! Trende yangın: Onlarca ölü var
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