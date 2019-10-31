Son Dakika: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Sabaha karşı ayrıldı, bir daha asla dönmedi!

Kamboçya'da 21 yaşındaki İngiliz turist Amelia Bambridge'in başına gelenler, gerek Vietnam gerekse İngiliz basını tarafından en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. İki yıl boyunca seyahata çıkabilmek için para biriktiren Amelia, sonunda hedefine ulaşmış ve Eylül ayının sonlarında Güneydoğu Asya ülkesi olan Vietnam'a uçmuştu. Burada uzun bir süre geçiren genç kız, geçtiğimiz hafta ülkenin Koh Rong adasına geçti. Burada bir partiye katılan Bambridge, sabaha kadar vakit geçirdikten sonra 03.00 sularında ayrıldı. Parti alanından 40 dakika uzaklıktaki pansiyonuna gitmeyen 21 yaşındaki İngiliz turist, kelimenin tam anlamı ile sırra kadem basmıştı.

KORKUNÇ VAZİYETTE BULUNDU

Amelia Bambridge'den haber alınamaması, yerel güvenlik güçlerini adeta teyakkuza geçildi. 150 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılırken, korkunç gerçekle yüzleşildi.

İşte, son dakika haberinin tüm detayları;