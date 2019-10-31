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: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Sabaha karşı ayrıldı, bir daha asla dönmedi!

Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya, bir süredir 21 yaşındaki İngiliz turist Amelia Bambridge'in başına gelen tüyler ürperten olayını konuşuyor. Bambridge, hayat dolu ve dünyanın çeşitli yerlerini gezmeyi seviyordu. Öyle ki, ülkesinden ayrılıp Kamboçya'yı gezmek için yola koyuldu. Tek başına seyahat eden genç kız, ülkenin Koh Rong adasında konakladı. Çarşamba gecesi burada bir partiye katılan Amelia, sabaha karşı ayrıldıktan sonra oteline dönmedi. Genç kızın annesine hemen haber verilirken, yerel güvenlik güçleri teyakkuza geçti. 150 kişilik ekibin aramaları sonuç verirken; Amelia Bambridge'in başına gelenler adeta kan dondurdu! İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:58
Son Dakika: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Sabaha karşı ayrıldı, bir daha asla dönmedi!

Kamboçya'da 21 yaşındaki İngiliz turist Amelia Bambridge'in başına gelenler, gerek Vietnam gerekse İngiliz basını tarafından en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. İki yıl boyunca seyahata çıkabilmek için para biriktiren Amelia, sonunda hedefine ulaşmış ve Eylül ayının sonlarında Güneydoğu Asya ülkesi olan Vietnam'a uçmuştu. Burada uzun bir süre geçiren genç kız, geçtiğimiz hafta ülkenin Koh Rong adasına geçti. Burada bir partiye katılan Bambridge, sabaha kadar vakit geçirdikten sonra 03.00 sularında ayrıldı. Parti alanından 40 dakika uzaklıktaki pansiyonuna gitmeyen 21 yaşındaki İngiliz turist, kelimenin tam anlamı ile sırra kadem basmıştı.

KORKUNÇ VAZİYETTE BULUNDU

Amelia Bambridge'den haber alınamaması, yerel güvenlik güçlerini adeta teyakkuza geçildi. 150 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılırken, korkunç gerçekle yüzleşildi.

İşte, son dakika haberinin tüm detayları;

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Son Dakika: Her bir satırı tüyler ürpertiyor! Sabaha karşı ayrıldı, bir daha asla dönmedi!
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