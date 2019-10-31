Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Son Dakika: 'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

'taki gösteriler şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasına göre; Başkanı , Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:43
Son Dakika: Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
- Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi: - "1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 250'den fazla kişi hayatını kaybetti"

Salihi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilere ilişkin bilgi verdi.

"1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 250'den fazla kişi hayatını kaybetti." diyen Salihi, gösterilerde 11 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Salihi, olaylarda 2 bin 500 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı: 63 ölü, binlerce yaralı!

Hükümete şiddete başvurmaması yönünde uyarıda bulunan Salihi, "Göstericilere uygulanan şiddetten dolayı devlet müessesesi çökmüş durumda." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN