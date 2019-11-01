ABD Başkanı Trump’ın azil süreci resmen başladı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine yönelik prosedürlerin resmileşmesini ve belirlenmesini öngören tasarıyı onayladı. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı, 232 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamaya katılan Cumhuriyetçi vekillerden tasarıya karşı "evet" oyu çıkmaması dikkati çekti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.