Belçika mahkemesi: DEAŞ’lı yakınları geri getirilsin

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Suriye ve Irak'ta tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ'lı militanlar ile yakınlarının akıbetleri hakkında önemli bir karar alındı. Avrupa ülkeleri yüzlercesi terör örgütü YPG'nin kontrolündeki hapishanelerde tutulan Avrupa vatandaşı olan DEAŞ'lı militanlar ile yakınlarının ülkelerine geri getirilmelerine karşı çıkıyor. Ancak Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ'lı bir babanın Suriye'deki Belçika vatandaşı kızı ve torunlarının ülkeye getirilmesi gerektiğine hükmetti.Başkent Brüksel'deki mahkeme, 2015'te Suriye'ye DEAŞ'lı babasının yanına giden 23 yaşındaki Belçika vatandaşı kızın ve iki çocuğunun ülkeye geri getirilmesi kararı aldı. Mahkeme, söz konusu kişilerin geri getirilmesi için 75 gün süre verdi. Davalının avukatı, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu kızın ve 1,5 ile 3 yaşındaki çocuklarının 2018'den beri Suriye'de bir kampta tutulduğunu, ülkesine dönerek gerekli cezaya Belçika'da çarptırılmak istediğini aktardı.Avukat, "Bir Belçika vatandaşı olarak müvekkilimin ülkesine dönme hakkı bulunuyor" dedi. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da Suriye ve Irak'ta tutulan DEAŞ militanı yabancı teröristlerin, bölgede uluslararası suçları ele alacak geçiş hukuku olmaması nedeniyle kendi ülkelerine gönderilmesi gerektiğini söylemişti.