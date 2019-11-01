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’de yaşanan skandal olay gündeme oturdu! Sosyal medya ayağa kalktı!

'de yaşanan gelişmesi herkes tarafından büyük tepki uyandırdı. 10 yaşındaki bir kız çocuğunu, tecavüz edip öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki çocuğun alacağı ceza belli oldu. Reşit olmadığı için 3 yıllığına ıslah evine gönderilmesi üzerine ülkede yeni bir tartışma ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum herkesin dikkatini çekerken vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:38
Çin’de yaşanan son dakika skandal olay gündeme oturdu! Sosyal medya ayağa kalktı!

'de yaşanan tecavüz olayının ayrıntıları herkesi şoke etti. 13 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekle suçladı, üstüne reşit olmadığı için de ceza olarak ıslah evine gönderilme kararı alındı. Bu kararın üzerine sosyal medyada ayağa kalkan herkes cezaya tepki gösterdi. Islah evindeki cezası bittikten sonra normal hayatına geri dönecek olan çocuğun aldığı bu ceza ülkede tartışma konusu yarattı. Gelen son dakika ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

ÇİN'DE SKANDAL TECAVÜZ VAKASI!

13 yaşındaki çocuğun 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesi ve bunun üzerine aldığı ceza ülke gündemini epey meşgul etti. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu olay hakkında gelen son dakika detayları ise herkesi ayağa kaldırdı.

İşte ayrıntılar…

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Çin’de yaşanan son dakika skandal olay gündeme oturdu! Sosyal medya ayağa kalktı!
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