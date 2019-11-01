Çin’de yaşanan son dakika skandal olay gündeme oturdu! Sosyal medya ayağa kalktı!

Çin'de yaşanan tecavüz olayının son dakika ayrıntıları herkesi şoke etti. 13 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekle suçladı, üstüne reşit olmadığı için de ceza olarak ıslah evine gönderilme kararı alındı. Bu kararın üzerine sosyal medyada ayağa kalkan herkes cezaya tepki gösterdi. Islah evindeki cezası bittikten sonra normal hayatına geri dönecek olan çocuğun aldığı bu ceza ülkede tartışma konusu yarattı. Gelen son dakika ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

ÇİN'DE SKANDAL TECAVÜZ VAKASI!

13 yaşındaki çocuğun 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesi ve bunun üzerine aldığı ceza ülke gündemini epey meşgul etti. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu olay hakkında gelen son dakika detayları ise herkesi ayağa kaldırdı.

İşte ayrıntılar…