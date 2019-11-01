İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall Köprüsü'nde terk edilmiş şüpheli araçla ilgili alınan güvenlik önlemlerine son verildi.

Polisin açıklamasında, köprüye dörtlü flaşörleri açık olarak bırakılan aracın özel ekiplerce incelendiği, şüpheli bir şey bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı ve köprünün de kısa sürede açılacağı duyuruldu.

Polis, araç nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprüyle civarındaki yolları da trafiğe kapatmıştı.

Köprü, ABD'nin Londra'da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.