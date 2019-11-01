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Rusya'dan 'ye ağır suçlama: 'ı bahane ederek...

: , kendi yaptırımları üzerinden, 'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.11.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 18:22
Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama: DEAŞ'ı bahane ederek...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."

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Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama: DEAŞ'ı bahane ederek...
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